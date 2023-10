Le live d'Emmanuel Tricoire

Cette semaine, un grand plaisir : celui de recevoir en session exclusive avec ses musiciens l'auteur-compositeur-interprète toulousain Emmanuel Tricoire...

Pour la première session live 2023/2024 depuis nos studios, nous avons invité le toulousain Emmanuel Tricoire , avocat au barreau de Toulouse dans le civil...

Emmanuel Tricoire propose d'élégantes balades à la guitare, des textes autour des sentiments. Ses chansons racontent les hésitations de la vie, et les questions que se pose sa génération. On attend avec impatience les prochaines dates de concerts d'Emmanuel Tricoire , un artiste attachant, et qui a hâte de rencontrer son public ! Merci à Pierre Bouillin pour la prise de son et le mixage.

Emmanuel Tricoire - L'exil