20'' Seconds Of Joy... sait aussi prendre son temps !

Le groupe 20"of joy existe depuis plus de 11 ans. Chaque titre est une invitation au voyage très personnel que propose le compositeur, expression même du ressenti et du vécu, entouré de musiciens aux influences très diverses, du classique au folk ou la pop. Les espaces sauvages, le voyage, l'océan restent un fil conducteur d'inspiration.

Après un premier album de 11 titres en 2014, une nouvelle formation s'est faite, avec des musiciens aux horizons très différents mais très talentueux. Leurs diversités artistiques en fait leur force pour proposer des sonorités originales et entraînantes.

Le nom du groupe fait référence à un film de base-jump qui raconte que les 20 secondes de bonheur extrême, correspondant au temps de saut, ont justifié des centaines d'heures de travail, d'entraînement pour retrouver une fois de plus ces 20 secondes de bonheur.

Cette idée est restée récurrente dans le groupe, retrouver une émotion forte, dans l'accord, l'harmonie, la musique, correspondant à l'intensité d'une émotion, pour jouer autour d'un son de folk indépendant aux pointes de pop, une atmosphère légère.

20'' Seconds Of Joy - (c) Green Touch Picture / Theodore Heitz

Fort d'un premier album, au nom éponyme, enregistré en mai 2014, qui mêle mélodies douces et rythmes plus marqués, les émotions sont présentes et on se retrouve bercé par un courant positif, entre les cordes et les guitares. Les deux voix qui se répondent ou se croisent nous emmènent en voyage, entre des longues plages de sable, d'un paysage irlandais a l'ouest américain.

L'identité sonore du groupe, particulière, des cordes, des notes de piano au son chaud et cuivré du saxophone, continue d'offrir une ambiance légère et rythmée du folk aérien des 20'' of joy sur scène.

De nombreux concerts ont eu lieu durant les 6 années. La scène reste un endroit privilégié pour le groupe, dans le feeling, l'improvisation et l'interprétation des titres face à un public qui ne demande qu'à voyager sur les mélodies folk.

Les deux années passées, les ont amenés en studio pour enregistrer un nouvel album "highest dream" qui est sortie officiellement au courant de l'année 2020. Appuyé par des musiciens talentueux. Un EP qui nous conduit dans un endroit où l'on se sent bien .... où la poésie des mélodies flirte avec les moments magiques.