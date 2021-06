À 24 ans, l’alsacien Albert Jung Masquida alias Banditminuit vous propose "Minuit" son 1er EP

"Minuit", son premier EP. Huit titres empreints d’une grande sensibilité, écrits et composés par lui-même, à la rencontre de ses déchirures et de ses désillusions.

Banditminuit a.k.a Albert Jung Masquida est un auteur compositeur Français originaire de Strasbourg. Après 4 ans d’études inachevées ce dernier se lance dans la musique.

En 2020 il auto-produit son premier disque intitulé « Minuit », ayant comme sujet principal l’amour, il divague aussi sur la notion du temps et de mort. Sa musique basculant entre le classicisme, l'urbanité et la poésie connait un succès qui grandit de jour en jour.

Banditminuit

Cela n’empêchant pas de passer sous les radars des professionnels de la musique de sa région. Le 15 octobre 2020 il soumet sa candidature à l’antenne Alsace des « Inouïs du printemps de Bourges ». Ce grâce à quoi il est sélectionné dans la catégorie Chanson Pop.

Ses influences musicales son penchées vers la musique actuelle, mixant Rock, Pop et Chanson Française. Elle révèle aussi des influences classique. Ayant baigné dès son plus jeune âge dans le milieu des grands opéra et des orgues chantant dans les églises il s’en inspire aussi.

