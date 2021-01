Æncre, on la lève, mais on peut aussi écrire avec, mais surtout, on savoure leur folklore

Le duo féminin Æncre distille une musique née de l'Atlantique Nord entre tradition Française, Celtes, Québécoise et Americana

Ces multi-instrumentistes allient des arrangements percutants de chansons traditionnelles francophones avec une sensibilité contemporaine emprunte de folk, de rock et de blues. Æncre, c’est l’ancre que l’on lève pour aller découvrir de nouveaux horizons, l’encre qui a rendue immortels les récits d’autrefois.

Origine du Projet

En 2014, Elisabeth Kurst et Adeline Dillenseger partent se former au conte d’intervention lors du Festival international du conte de Chiny en Belgique. Cette année-là, le Québec est à l’honneur du festival. C’est au milieu de ce brassage d’artistes francophones, au fil des contes, anecdotes et chansons échangées au coin du feu, d’une table ou sur scène que l’idée de Æncre germe dans l’esprit des deux musiciennes.

Æncre - (c) Angélique Marmillot

Deux ans plus tard, elles partent pour le Québec avec l’envie de s’initier au répertoire de musique traditionnel de nos cousins d’Amérique. Durant un mois elles écumeront les sessions de musique trad. de Montréal à la Gaspésie, s’initieront à la podorythmie, elles multiplierons les échanges et collaborations avec des artistes locaux jouant aussi bien sur les marchés de Montréal que dans un hôpital à Québec.

Enfin, c'est au festival Mémoire et Racines à Joliette où durant les Master Classes elles côtoient les acteurs phares de la scène trad. Québécoise et Acadienne, que le projet Æncre deviendra une évidence : il leur faut ramener en France cette fraîcheur, cette authenticité, raviver la flamme de ces musiques nées pour être partagées !

Æncre à la MJC le Vivarium - 2019 - (c) Fabienne Schneider

Riches de cette expérience et d’un répertoire de chants et d’airs glanés que démarre le vrai travail de recherche qui définira les contours de Æncre.