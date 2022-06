Aurelle key, est une chanteuse française, originaire de Saverne, auteure, compositrice et interprète

(c) Dagerro studio

Aurelle Key et le groupe

Une voix sensuelle, entre douceur et puissance, toujours précise et qui fait mouche dès la première écoute

Aurelle Key grandit dans la musique avec un père musicien et s’initie rapidement au piano, à la guitare et à la basse.

La musique qui la fait vibrer, s'oriente autour de la soul, du blues et du rock 70’s. C'est dans ces univers qu'elle puise l'inspiration pour l'écriture de ses chansons. Bien qu'influencée par des groupes de rock tels que Led Zeppelin, les Rolling Stones ou encore Rival Sons, elle est imprégnée par les chanteuses emblématiques comme Amy Winehouse, Etta James, Nina Simone ou Imelda May.

Passionnée de rétro et de vintage, elle se forge un look assumé, qui peut rappeler les pétillantes «pin up» et autres figures colorées des années 50.

Premier EP 5 titres «Red dress»

Après s'être essayée au long de ses premières années en tant que chanteuse et chanteuse/bassiste dans divers groupes, Aurelle Key se lance en solo, épaulée par Alex Bianchi. De leur complicité naturelle, naissent deux premières compositions en anglais, ainsi que le réarrangement de 3 standards de soul et de blues.

Pour en savoir plus :

Le Facebook d'Aurelle Key

Le site internet du label Labophonic