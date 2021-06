Avec Haqibatt, l'électro devient poétique et emmène l'auditeur dans une rêverie musicale inattendu

Deux poissons multi-instrumentistes Bob et Yoyo, qui fuyant l'étroitesse et le train-train de leur aquarium, sont partis pour la lune, lieu propice à la création... et c'est ainsi que la musique d'Haqibatt met l'auditeur en apesanteur

Le duo strasbourgeois Haqibatt est issu de la rencontre entre la percussionniste Selma Doyen (membre du groupe Imperial Groove, du trio Na !…) et le bassiste Christophe Piquet (Imperial Groove, Matilde, Vaudou Joséphine, ...).

Tous deux passionnés par les rythmes et le groove, ils se retrouvent aussi dans leur goût prononcé pour les musiques du monde, la funk et le jazz-électro. Les musiciens proposent un voyage musical aux multiples détours: entre des ambiances parfois planantes avec des mélodies poétiques où se mêlent basse et piano et des rythmiques d'ici et d'ailleurs, soutenus par des percussions aux sonorités étranges. A la manière d'un patchwork, aidé d'un sampler, le duo superpose boucles rythmiques et parties de clavier luxuriantes sur des lignes de basse denses et dansantes. De la complicité de cette création-live naît un monde varié, intimiste, touchant, souvent joyeux et surtout onirique.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le Facebook de Haqibatt

à réécouter Côté culture sur France Bleu Alsace Haqibat en concert !

Haqibatt en concert à Wolfijazz le samedi 26 juin à 17h avec France Bleu Alsace. Concert gratuit !