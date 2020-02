Bad Juice... Une Bonne Nouvelle et un Bon Cru !

Bad Juice donne à voir et à entendre une énergie dévorante à la recherche d’un blues authentique qui sent la cave et la chaleur des lampes d’ampli.

les frères David et Thomas Schmidt - (c)Philippe Mazzoni

Le seul et unique autoproclamé « Hillbilly Urban Blues Two-Men Band » revient sur scène et dans les bacs avec son second album Stack-O-Lee and Ten Other American Tales , digne successeur de Ding-A-Dong , sorti trois ans plus tôt. Sur ce nouvel opus, enregistré en avril 2018 à Strasbourg et produit par les New-Yorkais Matt et Rocio Verta-Ray, Bad Juice entretient plus que jamais la flamme de sa passion américaine déclarée sur Ding-A-Dong et même auparavant lorsque les frères David et Thomas Schmidt formaient The Swamp.

Bad Juice propose donc une fresque à mille lieues du fameux rêve américain. Il s’agit plutôt de contes noirs, sombres, cyniques, mordants et ironiques sur fond entraînant de rock bluesy et abrasif, de country, de garage rock, de doo-wop, de rockabilly à grand renfort de guitares électriques, de réverb', de distorsion, de cuivres, de percussions, d’orgue et même de chœurs féminins pour le côté soul !

Jouer ici pour remporter l'EP « New Old Fashioned Way » avec Thomas Schoeffler Jr , sur lequel figurent des reprises de morceaux country blues