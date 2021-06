Ballerine vous donne un conseil dans la Nouvelle Scène : Prenez votre temps... C'est Urgent !

Son mini-album sort en douceur, le 4 juin 2021, et c’est cette nouvelle énergie qu’elle souhaite partager sur scène, sans détour et en toute intimité.

Ballerine, c’est 3 EP numériques depuis 2016, une quarantaine de concerts au compteur et des envies plein la tête pour les années à venir. La scène, c’est l’endroit où elle se sens le mieux au monde, le lieu de toutes les folies, de toutes les confessions, de toutes les libertés, et surtout le lieu où elle peut partager à cœur ouvert avec un public qu'elle adore embarquer dans ses aventures.

Tout comme la scène, la nature, le grand air et les montagnes lui ont terriblement manqué pendant cette période, et donc a eu un besoin viscéral de s’y reconnecter dès qu'elle a pu… Marcher des heures en silence, respirer. Lever les yeux vers La Lune, rêver. Prendre le temps de contempler, ralentir.

Ballerine - Julie Roth

"Slow", son mini-album, est né de ce retour à l’essentiel. La guitare de son enfance entre les mains, elle a posé des mots plus intimes que jamais sur ses désirs et ses émotions. Naturellement, elle a adouci son jeu et s'est mise à nu, pour évoluer dans un univers plus folk que pop, plus authentique que démonstratif.

La sortie de Slow est prévue pour le mois de juin 2021 et elle le fera vivre sur scène dès cet été, notamment lors d’une tournée en Europe, dans des conditions intimistes chez des particuliers.

