Cash Poney Club ... Ce n'est pas de la monnaie de singe !

“Dans un rétro futur proche, un bassiste et un beatmaker ont réuni leurs forces pour créer une musique électronique, funky et cosmique. Sons de synthés 90's, beats house et basse groovy, Cash Poney Club a su créer son propre espace-temps et vous fera voyager à bord de leur musique décapotable.”

Cash Poney Club voit le jour à Strasbourg fin 2016 porté par l’enthousiasme de deux amis musiciens aux influences différentes mais avec l’idée commune de faire une musique hors du temps et groovy.

Yannick, François et Manu (Cherchez l'erreur !)

Le duo est composé de Yannick, compositeur de musique électronique, ayant fait partie de groupes de rap et d’électro comme Ghb et War Deluxe, et de Manu, bassiste dominant la technique du slap mis en exergue par le passé dans différents groupes de rock locaux.

Cherchant à créer un style propre à eux, le duo se dirige assez rapidement vers des sonorités de synthés rétro et de rythmiques house agrémentées d’un jeu de basse funky, et se lance dans la composition de leurs premiers morceaux comme “Reunion”, “Alone at Home” et “Horizon Maze”.

Manu Delavega et Yannick Dejean.

Par la suite le duo décide de s’attaquer à la mise en forme d’un live, avec Yannick jouant les sons lead et les synthés sur sa mpd, Manu combinant jeu de basse groovy et slap, le tout joué sur des pistes pré-enregistrées de batteries et autres nappes.

Très vite, ils font la première partie du groupe Paradis à la Laiterie de Strasbourg, sont sélectionnés pour le tremplin des Décibulles et enchaînent des dates.

Yannick Dejean. et Manu Delavega

Après plusieurs concerts dans la région, ils décident de se concentrer sur la réalisation de leur premier EP éponyme autoproduit.

Ce dernier sort début 2019 sur les plateformes de streaming et comprend 7 morceaux inédits dont certains sont disponibles sur leur page Youtube comme le clip de la track « Zeus »; les mettant en scène pour la première fois, mais aussi des vidéos animés comme «Travelling» et «Cuperz Balsym».

La même année Cash Poney Club signe avec le producteur de spectacle DIRTY 8 et se concentre sur des nouveaux clips issus de leur 1er EP ainsi que sur de nouvelles compositions toujours plus funky.