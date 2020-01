"C'est le voyage d’une femme qui s’arrête aux événements importants de la vie."

Corinne et Les Voyageurs est une parenthèse musicale qui nous rappelle le sens de nos émotions.

Corinne (Sans les voyageurs pour le coup) - (c) Gaëlle Hartmann

Corinne vous invite dans son univers et se confie à vous. Elle vous révèle ce qui la touche et vous raconte le désir amoureux, l’amour perdu, la jalousie, la fatigue et les espoirs avortés, l’innocence battue, les libertés à défendre, le courage de dénoncer et résister, la reconnaissance de soi et l’accomplissement personnel.

Des histoires de vie racontées avec légèreté par des textes et chansons personnels ainsi que celles empruntées «aux autres», tantôt engagées, tantôt festives, tantôt nostalgiques ou drôles, dans une ambiance métissée Pop-Jazz-Blues.