The Cracked Cookies, ou l'art de faire du Swing And Roll pour vous faire danser

The Cracked Cookies est un trio vocal et instrumental touche à tout, revisitant savoureusement les sons américains des années 30 à 70. De l’humour et de l’énergie, telle est la recette secrète de ces trois fées un brin burlesque, qui sauront autant vous bercer dans de douces mélopées, que vous faire danser sur des rythmes endiablés !

Un trio composé de Marie Ruby, Jitka Sterbakova et Marie Dubus, toutes trois chanteuses, musiciennes et comédiennes. En s’inspirant du mode d’écriture des trios féminins américains des années 40 (comme les Andrews Sisters), elles revisitent le répertoire swing et rock’n’roll en ajoutant aux harmonies vocales un jeu de scène décalé et décoiffant !

Elles se rencontrent lors de leurs études musicales au conservatoire de musique de Strasbourg, dans le module de cabaret/clown dirigé par Marco Locci. L'univers déjanté de ce dernier inspire les chanteuses qui décident en 2016 de monter le trio des Cracked Cookies, leur permettant ainsi d’allier la musique et le théâtre.

En parallèle de leurs concerts en France et en République Tchèque, les Cookies créent en octobre 2019 le « The Cracked Cookies’ SHOW ! ». Ce spectacle musico-théâtral revisite les standards du swing, du rock’n’roll et de la chanson française. En s’éloignant du cliché de la pin-up sexy, les Cookies incarnent avec humour et dérision différentes facettes de la Femme moderne. Entre Jessika, l’allumeuse glamour ; Ruby, l’anglaise coincée et Claude, l’intello alcoolique, il se passe quelque chose sur scène qui confine au mystique et au naturel à la fois. Forcément, ça décoiffe !