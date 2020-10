The Curve, un univers où douceur et rage se confondent…

Après avoir joué de longues années dans différentes formations, parfois ensemble mais jamais au complet…The CURVE, s’est enfin formé sur la base d’un Line-up qui réunit des amis mais aussi une complémentarité musicale. Avec l’envie d’envahir les scènes et d’exprimer au public son amour du Rock, The CURVE propose un répertoire de compositions énergiques à haute teneur en musicalité. Les inspirations Rock, Blues, Métal ont fondé les bases de The CURVE.

Nouni (Basse, chant), Gary (Batterie), Tit (Guitare) et Matt (Guitare), sauront vous attirer dans leur univers musical pour un long voyage… Soyez au rendez-vous, car eux vous attendent de pied ferme…

Nouni

Venu des terres du nord de la France et arrivé en Alsace il y a maintenant presque 20 ans, Nouni rôdait déjà dans les bars du nord avec diverses formations rock, toujours au chant, tantôt à la basse ou à la guitare. A son arrivée à Strasbourg il découvre le Jazz manouche et s’empare de la contrebasse. Mais ses racines rock le rappellent à ses premières amours et c’e st tout naturellement qu’il décide de fonder The CURVE avec ses meilleurs amis rencontrés au gré des formations. Son chant oscille entre douceur et puissance.

Gary

Derrière les fûts, Gary, le batteur, apporte de la puissance et une précision métronomique au groupe. Professeur de batterie, il partage sa passion avec de jeunes élèves dans les écoles de musique. Il a joué dans plusieurs formations par le passé, et partagé la section rythmique avec Nouni dans un groupe Electro-Pop.

Tit

Présent au début de la formation, Tit assure la guitare rythmique de The CURVE. Alsacien d’origine, son parcours musical commence tardivement par la guitare acoustique avant de « s’électrifier » par la suite. Sa passion et son engagement, au service de THE CURVE, lui permettent de s’épanouir et de développer un jeu mêlant énergie et authenticité.

Matt

Dernier arrivé dans le groupe, Matt rejoint la formation en 2019. Guitariste soliste, son jeu mêle virtuosité et émotion. Originaire de Strasbourg, il commence la guitare à 15 ans, attiré par la liberté que cet instrument procure et participe rapidement à de nombreux projets dans des styles variés, Rock, Reggae, Jazz Manouche... Passionné de matos il collectionne les amplis à lampes et pédales d’effets en tous genre.