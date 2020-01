Nouveau dans le paysage musical Strasbourgeois, Cyril Noël est un de ces artistes qui a passé son plus jeune âge sous le doux crépitement des vinyls 45 et 33 tours avant de se battre avec un crayon pour essayer de rembobiner ses K7 avalées par son Walkman auto reverse.

Francois Pinganaud - Cyril Noël

Après avoir contribué à différents projets Cyril Noël présente son premier EP : « avant que finisse la nuit ». 5 titres comme 5 objets dérivés de la vie, de la nuit. L’hybride absolu de la chanson, du rock et de la pop comme une trinité qui aurait traversé quelques décennies pour rivaliser avec ses contemporains. Une voix grave qui va chercher plus dans l’interprétation que dans la technique. En même temps personnels et très universels, ses textes côtoient la modestie, la subtilité, l’audace et la simplicité.

Cyril Noël et ses complices

Travailleur solitaire et acharné, Cyril Noël a passé plusieurs mois à peaufiner ses morceaux, à les arranger avant de prendre la route du studio pour enfin enregistrer son EP “avant que finisse la nuit”. Il confie la réalisation à Christophe Pulon, la batterie à Cédric Machi et la basse à Terry Fankhauser. Cyril Noëlfera le reste, guitare, voix puis clavier.

