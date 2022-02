Découvrez le nouvel album du groupe Rock alsaco-rigolo Schnapps "Made, in Elsass"

La gamme du groupe s'élargit encore alternant rock'n'roll, blues, et punk rock !

Cet album "Made in Elsass" compte pas moins de 13 chansons originales et inédites , dans une réalisation impeccable . Les textes en alsacien sont aux petits oignons. Le groupe creuse les filons du premier album, avec des textes empreints d’humour et d’ironie, il devient parfois un peu plus grinçant et lâche quelques salves jubilatoires.

Dans cet album, Schnapps affirme aussi son attachement à l’Alsace

Avec entre autre le morceau d’ouverture "Made ìn Elsass" qui est une véritable carte postale de la région et le morceau final, adaptation très libre du classique "Elsasslìed".

Par ailleurs, Schnapps nous chante l’Alsace du Nord, les remparts de Wissembourg et Strasbourg… un album ancré dans sa région et dans son époque avec des morceaux qui font mouche.

Schnapps au Chemin des Cimes - (c) Albert Weber

Cerise sur le gâteau, comme pour le premier album, Schnapps a fait appel à des invités. Marcel Loeffler fait ainsi virevolter son accordéon dans une adaptation musclée du classique alsacien : Elsasslìed, Vincent Bidal rejoint le groupe sur le slow rock "Dü bìsch wie Konfitür", Serge Rieger a écrit le texte sympathiquement moqueur de "Ich brüch e Misenplis" et Les Assoiffés donnent de la voix sur "Gìb Gùmmi".

Made ìn Elsàss, le nouvel album de Schnapps, 100% rock, 100% Elsàss

