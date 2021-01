Far Est Unlimited... dépasse les limites... et c'est bon !

Far Est Unlimited est né de la rencontre du saxophoniste Rémi Psaume (ITJ, Funkindustry…) et du guitariste et chanteur Stéphane Galeski (Kabbalah, Yazmen Trio…).

Basés à Strasbourg, les deux musiciens partagent un goût immodéré pour le jazz, le groove, les musiques d'ici et d'ailleurs et l’improvisation. Le duo imagine son répertoire comme un dialogue spontané, parsemé de détours inattendus : des touches pop, des ambiances psychédéliques ou planantes colorent un Jazz teinté d'inspirations orientales et africaines, au tempérament aventureux et expérimental.

Far Est Unlimited - Adrien Berthet

Les deux musiciens tirent intelligemment parti de cette configuration en duo, puisqu’elle les incite à se montrer imaginatifs et à jouer sur des registres variés dans la composition et l’écriture du matériel. De ce cadre instrumental découle une approche intimiste et minimaliste, un jeu basé sur l’interaction entre les timbres des instruments, et appuyé par l’utilisation de boucles et de samples.