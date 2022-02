Franck Bedez est heureux de vous proposer "Steve Ferrone and Friends Vol 2"... Une aventure inoubliable

En 2020 ce qui devait être la troisième réunion des amis de Steve Ferrone a été annulée pour les raisons que tout le monde connait. Qu'à cela ne tienne, Franck Bedez, bassiste et contre bassiste bien connu dans la région pour avoir accompagné entre autre Florent Pagny, les vieilles canailles et l'ultime tournée de Charles Aznavour, propose, en compensation le second disque de Steve Ferrone & Friends : Mo’Live. Invité à animer deux master-class en Alsace en 2013 et Franck Bedez a l'idée de monter le projet des amis de Steve Ferrone.

Un concert enregistré à Stotzheim le 28 juillet 2018 lors du festival Clair de nuit. Un événement rare qui a rassemblé quelques-uns des meilleurs artisans de la scène d’Alsace autour de Steve Ferrone, batteur anglais installé à Los Angeles et qui fut l’un des Heartbreakers de Tom Petty.

Steve Ferrone considéré comme l’un des batteurs les plus demandés et les plus enregistrés à travers le monde. Average White Band à Slash en passant par George Harrison, Eric Clapton, Duran Duran mais aussi Johnny Hallyday, Patrick Bruel et HF Thiéfaine ont fait appel à ce batteur généreux.

"Plutôt que la simple démonstration d’un batteur qui joue sur bandes, il s’agissait d’avoir un vrai groupe autour de lui pour qu’il puisse expliquer aux élèves la réalité de son travail en studio ou en live." Franck Bedez

En 2018, les musiciens se réunissent pour le festival Clair de nuit. Le casting est 100 % alsacien, avec le pianiste jazz Grégory Ott aux claviers et le saxophoniste Franck Wolf qui signe les arrangements de cuivres avec Christophe Fourmaux.

Le batteur Steve Ferrone (au centre) sur la scène du festival Clair de Nuit en 2018, entouré de ses amis alsaciens - (c) Guy ROTH

Jérôme Spieldenner jouera la doublure de Steve à la batterie pour préparer les morceaux avant la venue du batteur de Californie. Matthieu Zirn s’ajoute aux percussions, Sandra Djoudi assure les chœurs. Quant au guitariste Yannick Eichert, il éclaire le tout d’une voix chaude et puissante.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour en savoir plus :