Funkindustry n’a qu’une ligne directrice: le groove

Alliant avec saveur les gimmicks bruts et entraînants du funk, avec les mélodies suaves du R’n’B, en piochant dans la sensualité de la musique jazz-funk.

Une touche de soul, de bons riffs disco rétro et des cuivres très seventies Funkindustry fait revivre les grandes heures de George Clinton version Funkadelic, puisant sans ménagement dans le groove de Maceo Parker et de Jamiroquai façon Space Cowboy.

En habituée des scènes locales qu’elle écume avec une fièvre communicative Funkindustry compte bien réveiller vos instincts avec ses solos de trombone et ses guitares très Chic ! Des habits tout droit sortis des années disco, une énergie entraînante et une musique qui fait danser, Ils se sont rencontrés au lycée et à la fac et ont fusionné leurs compétences pour créer le groupe enjoué qui a conquis le public Strasbourgeois.

Réunis par la passion de la musique Funk, ces 6 jeunes artistes strasbourgeois, qu’ils soient guitaristes, trompettistes, saxophonistes, percussionnistes, batteurs ou chanteurs, font revivre les années 70, avec leur petite touche personnelle.

Et aujourd'hui leur prochaine conquête : l'Asie

L’histoire de Funkindustry avec l’Asie commence avec une anecdote. Au mois de juillet 2020, le groupe est contacté par un professeur de danse de la Naniwa High School d’Osaka. Celui-ci souhaite utiliser leur titre "Do It" pour une chorégraphie d’un groupe de lycéennes. Les membres de Funkindustry acceptent et découvrent que ce même titre est déjà utilisé sur de nombreuses vidéos de locking (danse funk/hip-hop) au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan., largement diffusées sur les réseaux sociaux. Il prennent alors conscience de l’existence d’un réel engouement pour leur musique dans ces pays d’Asie.

