Hervé Anton vous propose des « Cavalcades », un projet musical et cinématographique à suivre !

Mossa et Zoya ou un voyage entre montagnes du nord de l'Alsace et désert du nord du Mali

Mossa Ag Ahataya de la région Kidal du Nord du Mali et Zoé Jeanroy se sont rencontrés à Strasbourg il y a une douzaines d'années et on commencé à faire de la musique ensemble pour le plaisir d'abord et rapidement s'est devenu leur métier