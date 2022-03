Joko : "I've never been good with words" et pourtant on passe un moment fort avec elle

Joko "I've never been good with words"

Après son premier EP "Loon" paru en 2018, JOKO revient avec "I’ve never been good with words"

Un voyage en cinq titres au cœur de l’intimité, la sienne, la nôtre. JOKO se confie sur sa fragilité, sur ses difficultés à s'exprimer face aux gens qu’elle aime. Elle se présente et se livre, dévoilant ainsi ses faiblesses, ses peines et ses contradictions. Elle se met au centre de sa musique sans jamais chercher à se donner le beau rôle ou à être l’héroïne de sa propre histoire, allant plutôt puiser dans sa personne pour offrir les titres les plus bruts et sincères possibles.

Joko - (c) Ugo Richard

Autodidacte, elle compose en anglais avec les mots de l’émerveillement et du dépaysement. Ceux de ses rêves alors que toute petite, elle guette ses parents chanteurs d’opéras depuis les coulisses. Ceux de ses voyages en Irlande, en Ecosse, en Angleterre et au Canada où vit une partie de sa famille. Ceux des artistes/héros qu’elle écoute passionnément en tant qu’ado : les Beatles, Janis Joplin, Aretha Franklin et plus tard : Lykke Li, James Blake, FKA Twigs.

Joko - (c) Ugo Richard

"JOKO alias Iris Di Napoli, ça sonne presque aussi bien qu’un pseudo. Une voix qui s’est formée en observant depuis les coulisses, ses parents, chanteurs d’opéra à Strasbourg, et qui aujourd’hui se retrouve héroïne de sa propre histoire. C’est le seul rôle que l’on puisse tenir. Et elle le tient très bien en nous dévoilant ses failles et ses contradictions, comme s’ouvrir aux autres et constater combien c’est difficile de vivre ensemble, c’est le sujet de ses nouvelles chansons. C’est une autodidacte, elle écrit en anglais, la langue de la pudeur, la langue de ses rêves, de ses voyages et de ses idoles, Aretha Franklin comme Lykke Li. Singulière et sans filtre." FRANCE INTER (26 janvier 2022)

