La musique de The Wooden Wolf, profondément sincère, est une musique des espaces

Wooden Wolf "Songs of the Night Op. 7"

Qu’ils soient grands et sauvages, petits et intimistes, il en absorbe les détails et en comble le vide. C’est une musique introspective qui nourrit des textes à fleur de prose

Sa sensibilité, qui fait toute la saveur de ses compositions, est de celles qui vous ont déjà conquises chez des artistes comme Jason Molina, Will Oldham ou Dirty Three : une sensibilité aussi unique qu’universelle.

The Wooden Wolf est un songwriter originaire de St-Pierre & Miquelon, basé en Alsace. Après plusieurs albums salués par la critique (Inrocks, France Inter, Rolling Stone…), il a présenté au Marché Off son nouvel album, « Songs of the Night Op. 7 », enregistré en plein confinement sur cassette audio à l’aide d’un TASCAM Portastudio, l’un des plus anciens enregistreurs K7 4 pistes … Pour un rendu authentique à l’image de son univers.

Wooden Wolf - (c)Vincent Michel

Présentation de l’album "Songs of the night Op. 7"

"Songs of the night Op. 7", enregistré seul pendant le premier confinement sur cassette avec un Tascam 4 pistes est le 7ème opus de The Wooden Wolf. On retrouve son univers mélancolique, romantique et métaphysique avec cette fois l'usage d'un clavier Minimoog sur quelques titres qui apporte une teinte nouvelle.

"Songs of the night" est un hommage à la nuit, que ce soit pour ses rêves, son obscurité ou simplement pour s'y recueillir et se laisser envelopper.

