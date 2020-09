La nouvelle scène avec François Pinganaud

BURNING BIRDS est un power trio de Desert Rock - Blues, composé de Julien Rambaud (voix-guitare), Léo Gross (batterie) et Yohan Gomar Revel (basse). Né au printemps 2019 dans un bunker de la périphérie de Strasbourg, le trio se caractérise par un son lourd, puissant et saturé, caractéristique du style "Desert". Du Dirty blues au Rock Psyché, le groupe aime que ça cogne, que ça grogne, il n'y a pas de demi-mesure dans l'énergie déployée, on retrouve l'essence des franges les plus hard du rock.

Léo Gross (batterie), Julien Rambaud (voix-guitare) et Yohan Gomar Revel (basse) - (c) Paola Guigou

Influencés par des groupes comme Queens of the Stone Age, Nirvana ou encore Royal Blood, BURNING BIRDS entend bien laissé la trace de ses pattes dans le paysage aride du rock français.

Ils sortent leur 1er EP "Take A Ride" et seront en 1ère partie de Knuckle Head à la Laiterie le 24 octobre 2020.

