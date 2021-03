Londe, artiste de la semaine de la Nouvelle Scène de France Bleu Alsace avec son EP "Patchwork"

Elsa Criqui alias Londe a grandi entourée de mélodies : de chansons jazz chantées par sa mère, des douceurs classiques du piano de son père et des sons rock des guitares de ses frères. Dès l’âge de 7 ans, les pratiques régulières du piano puis de la batterie l'ont amenées à s’accompagner au chant. La musique lui a donné le pouvoir d'extérioriser les émotions qu'elle n’arrivait pas à exprimer autrement. Au fil des années, elle a d’ailleurs compris qu’elle occupait une place importante dans sa vie.

Les émotions transmises au public par sa voix ont été un déclencheur. Les larmes, sourires et remerciements en concerts lui ont fait prendre conscience de sa capacité à faire éclore des manifestations physiques et émotionnelles fortes.

Son premier single "Hope Is The Way Out" est sorti le 30 novembre. C'est une composition qui lui tient à cœur. Elle raconte ses doutes et angoisses qui l'ont tourmentées pendant quelques mois et qui parfois remontent à la surface. C’était une période de remise en question qui lui a appris à relativiser en se disant que l’espoir fait revivre, et toute épreuve est passagère dans une vie.

Son 2e single "I Was Alone" paru le 19 février 2021 introduit lui aussi la sortie de mon EP "PATCHWORK" prévu le 26 mars. Il raconte des péripéties amoureuses authentiques et sincères. Enracinée dans des influences Rnb et Soul, elle a voulu faire ressortir sensibilité, vulnérabilité et puissance à la fois. La présence "d'instruments véritables" comme la basse et la guitare intensifient ces intentions.

Et la suite ... Encore une autre EP pour l'été plus dansant et un 3eme pour 2022 en acoustique et en français !