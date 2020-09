La Nouvelle Scène avec Sébastien Trondlé

Pianiste français diplômé du Conservatoire de l’Académie de Bâle en Suisse, Sébastien Troendlé alimente son éclectisme en collaborant depuis toujours à de nombreux projets allant du jazz au reggae en passant par la chanson française et le blues.

la transmission est au cœur des activités de Sébastien puisqu'il a commencé à donner des cours de piano à l’âge de 15 ans. Il a aussi enseigné à l’École de Musique de Haguenau durant 5 ans et a effectué des remplacements dans les classes de piano, de théorie, de rythme et d’écoute au Conservatoire de l’Académie de Bâle. Passionné par son instrument, il l’appréhende aussi bien en se formant à la technique pianistique et au positionnement avec Jean Fassina qu’en prenant des cours de piano classique avec Francis Wirth. Tous ces savoirs font partie intégrante de son approche pédagogique car Sébastien donne toujours des cours en privé.

Amoureux du Ragtime et du Boogie-Woogie depuis son plus jeune âge, Sébastien s’inscrit dans une démarche globale de promotion de ces 2 styles et de préservation de ce patrimoine musical. Depuis 2010, ce projet ne cesse d’évoluer