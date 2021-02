Le Hip Hop Burlesque des 8000 One arrive chez vous !

8000 one ou 8000 personnes dans un personnages 8000 personnes dans un cerveaux ...

Mais en tous cas pas 8000 personnages dans une personnes ou 8000 cerveaux dans un personnage ... "Ou comment se retourner le cerveaux tous seul "... Et ils vous prouvent que dans l'exercice ils ont un certain talent. Preuve en est avec cette présentation signé 8000 One :

"Salut les knecke'sss , après avoir trouvé dans le fond de la cave de grand-papa un pentium 256 !

on s’est dit « tiens si on ouvrait un compte caramail pour choper de la meuf ! », Mais ça n'existe plus ! Alors, on s’est dit « si on ouvrait un compte adopte1bergerallemand.Com. Mais les Allemands ont fermé le site pour cause d'abus... Alors, on s’est dit « tiens si on allait dépoussiérer notre myspace ! » mais plus personne n’y va ! Alors, on s’est dit « tiens on pourrait aller écouter les 60 chef-d’œuvres auditifs qu'on a posté sur BOXSON » mais le site a été racheté par des Chinois pour en faire un site de téléchargement gratuit de musiques de karaoké !

Donc on a décidé d'ouvrir une page FACEBOOK

Bien sûr elle va nous servir à rien comme à toi, qui la regarde dans la salle d'attente de chez le coiffeur avant ta teinture pourpre, ou toi qui es dans la file d'attente de chez tes employeurs Mr pole et Me emploi, ou encore toi qui préfère aller voir ton mur à la place de préparer ton PowerPoint pour ta présentation de demain !!!

8000 One

Donc on ouvert cette page pour vous dire que notre groupe de zic 8000 one « hip hop burlesque « vous l'aurez sûrement compris prépare un EP , venez suivre nos aventures sur cette page ... avec plein de trucs, des chroniques, des zics, des photos, des vidéos, ... et plein de trucs ...

PS : 8000 one c'est 8000 personnages dans un seul ... donc plus on est de fous plus on rit si tu as envie de faire de la zic ou de la vidéo ou des illustrations ou écrire des chroniques, ou jongler devant les caisses du super U avec des oranginas ouverts pour en faire une performance, fais nous signe !!! Et hop tu as un crew et des nouveaux potes"

On vous avez prévenu !

Le groupe haguenovien propose un projet singulier pour son nouveau clip : vous êtes invités à participer à la mise en image du titre Comme à la maison !

A l’heure où la rencontre avec le public est empêchée, 8000 one invite qui le voudra à envoyer une vidéo pour créer un clip participatif en clic and collect. Pour écouter le titre rendez-vous sur le site du groupe puis envoyez une vidéo pendant les devoirs des enfants, sous la douche, pendant un apéro à 14h à 6 personnes …Un clip qui deviendra pour sûr un véritable témoignage de ces temps plus qu’étranges ! On a hâte de découvrir ça !

