Le hip-hop de Nebbiu réveille les consciences et pose la question climatique en musique

Nebbiu, c’est des voyages et des rencontres. Originaire de Strasbourg, son cursus ingénieur lui a permis de voyager en Norvège puis au Canada. Il a rencontré dans les studios de Tromso yung aes, un jeune producteur avec qui il travaille toujours, puis JimBim après être revenu du Canada, qui s’est chargé du mix de ses chansons et de certaines productions. La famille Nebbiu ne cesse de s’agrandir, au bon vouloir du hasard et des bons feelings.

Nebbiu sort de l’ombre sans montrer son visage. Pour lui, l’anonymat n’a pas de prix. Volontairement, Nebbiu se présente sous la forme d’un « petit logo nuage ». Sa silhouette n’apparaît que de dos ou à contre-jour. Le choix d’un « cheminement intranquille » qu’il assume.

Nebbiu "Sobre"

Fan éperdu de hip-hop, Nebbiu s’est lancé dès l’adolescence dans l’écriture et son premier EP, Le Soleil dort , a vu le jour en 2019 suivi de l’album VAP en 2020. Le projet s’améliore, se redessine, s’affine et s’affirme. Avec "Me trouver", son clip mis en ligne en mai dernier Nebbiu dévoile enfin ce à quoi il aspirait depuis ses débuts. "Me trouver" est extrait de Sobre , nouvel opus mûrement réfléchi et introduit par une Ouverture de onze minutes, dans laquelle Nebbiu parle longuement mais sûrement de celui qu’il est devenu suite à « la pause du confinement ».

Sur chaque visuel du projet Sobre , on le voit en pleine nature, entre champ de fleurs et ciel bleu, sans autre nuage que son avatar logo. Rien de plus normal tant son flow donne envie de prendre le large.

