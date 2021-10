Le nom Zimmia vient de « Zinnia », première plante née dans l’espace !

On sait peu de choses. L’univers est en perpétuel expansion. Inspirant et stimulant depuis la nuit des temps. Il permet la rencontre avec l’inconnu et la création… Trois voyageurs galactiques, trois vagabonds, invitèrent une voix lointaine à prendre part à leur exploration.

Une odyssée lyrique débuta, vers la transcendance et l’au delà. De questionnements naquirent des textures électroniques, de pensées alambiquées des sonorités acoustiques, leur pop astrale rythme intensément l’immensité… Pourtant le périple ne fait que commencer.

Au commencement, Thibaud (pianiste), Alex (bassiste), Victor (batteur) jouaient ensemble dans un autre projet. Emballés par une esthétique sonore inspirée de l’espace … contemplative, atmosphérique et épique, ils composent ensemble.

Lors d’une résidence ils rencontrent « musicalement » Louise, et lui proposent de prendre part à l’aventure. Odyssey I (1er EP) prend racine dans cette musique spatiale, aux couleurs électroniques et acoustiques, aux teintes pop et jazz, où s’ajouteront les textes de Louise.



Ses mots questionnent notre condition d’humain et notre manière de la transcender. Ils traitent de spiritualité et de croyances, de recherches scientifiques pour placer l’homme dans l’univers, du monde émotionnel de chacun. Le groupe devient alors un équipage: des chercheurs de sens, des voyageurs de vie. La nature a une part essentielle dans leur construction (la fleur est leur emblème) car elle ramène les pieds sur terre.

C’est un ancrage fondamental, pour ne pas partir dans les nuages, pour comprendre ce qu’il y a ici. Le végétal est vu comme la matière primitive et essentielle, la vie, le maintenant.

Cet EP est un voyage initiatique, aux confins du monde selon Zimmia. Le premier morceau a avoir vu le jour s’appelle "Behind", et parle de l’importance de l’amour chez l’homme, de cette vibration inhérente à tous, qui emporte et bouleverse.

