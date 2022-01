Leïla défend l’émotion, l’identité, la liberté, la tolérance, les valeurs transmises par sa grand-mère

Ses débuts sous le nom d'Aliel l'ont amenée à co-composer ses 1ers titres et à produire son 1er EP "Only good vibes allowed" - sorti en 2018.

Quelque temps plus tard, elle retourne à ses influences d’origine, la soul et le jazz, pour la création d’un second EP.

Ce second EP porte son prénom, Leïla. Il est à son image, il raconte son histoire, son vécu, ses expériences, ses rêves, ses origines, ses peines et ses joies, sur fonds de soul & blues. L’enregistrement de cet EP constitue aussi pour elle, une opportunité pour retrouver la scène. .

Ma passion pour la musique explose lorsque je rencontre le public, j’aime partager, transmettre et recevoir ces ondes que seule la musique sait produire

Dans cet EP, elle raconte son histoire, ses couleurs, ses nuances, ses expériences. Il s’agit d’une réalisation plus mature mais aussi plus personnelle. Cet EP est un hommage à sa grand-mère, Algérienne, une femme forte et indépendante, qui lui a beaucoup appris… et laissé entendre que dans la vie tout est possible si l'on s’en donne les moyens. Jusqu'à ce qu'elle soit atteinte par cette maladie qui vous vole tous vos souvenirs… elle lui dédie cet opus et lui conte, une dernière fois, quelques secrets.

La musique est pour Leïla l’outil idéal pour traduire tout cela, pour permettre au public et aux auditeurs de s’évader ne serait-ce qu’un instant. elle s'y exprime en anglais, langue de ses influences. Peut-être peut-on y voir, aussi, de la pudeur…

En chantant avec sincérité mes émotions, je veux diffuser et insuffler une vague de sentiments.

Elle dit aussi qu’il est important de prendre soin des gens tant qu’ils sont là. Avec sa voix vibrante et chaude qui vous donne des frissons dès la première note, Leïla prend soin de nous, et nous, on est heureux de pouvoir l’entendre, l’écouter, la voir prendre sa revanche sur la vie, accompagnée avec attention et groove par un piano, une guitare, une batterie, ou encore… une trompette !

Pour en savoir plus :