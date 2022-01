Léopard Da Vinci & Louis 707 pour leur album "Make The Party Great Again"

Leopard DaVinci et Louis 707 : Leopard alias Cyprien est membre des Fat Badgers, Mojo Sapiens entre autre, claviériste et producteur de musique à Strasbourg. Louis 707 alias Ludo alias Ry’m chanteur du groupe Lyre le temps.

Leopard DaVinci, claviériste et producteur de musiques électroniques, est attiré par l’odeur alléchante de toutes les musiques qui groovent, sans réussir à choisir un sillon plutôt qu’un autre. Bête de scène avant tout, il explore depuis une dizaine d’années toutes les contrées où le funk a semé ses graines, et s’amuse à dresser un carnet de voyage sans frontières, du P funk au hip hop, du disco à l'afrobeat, de James Brown à Daft Punk !

Difficile donc de définir une identité précise à sa musique à travers ses 2 EPs, ou les nombreuses sorties qu’il produit pour ses groupes The Fat Badgers, Albinoid Sound System, Mojo Sapiens, Adam and the Madams... Une seule chose est sûre, l’exploration est la clé de sa musique, comme l’antiquité est celle de la Renaissance.

Avide d’expérience et de rencontres, il répond à l’invitation de Ry'm du groupe Lyre le Temps, et produit un morceau « de confinement », avec le label French Gramm, qui donnera lieu à une collaboration, de laquelle une alchimie naturelle se dégage, avec une évidente simplicité.

Leopard DaVinci & Louis 707 - (c)Bartosch Salmanski

C’est notamment l’avis du label et distributeur Sleepers RecordZ, un des avant- postes du style modern funk, qui propose de creuser ce sillon, d’aller plus loin, et de sortir un album issu de cette rencontre ! La trace est claire, c’est décidé, cet album sera au bout d’une randonnée bien dégagée, une autoroute de groove, de synthétiseurs éclairés, et de chants héroïques.

Facile à définir, pour une fois, "Make the Party Great Again" est un album brut et lumineux, une rencontre joyeuse entre deux disciples du funk qui dessinent le contour futur de leurs fêtes.

