Les Assoiffés... à consommer sans modération, et avec plaisir !

Des compositions originales 100% rock and roll qui font sonner des textes 100% en dialecte !

Les Assoiffés viennent de Mittelbergheim, sont passés à la télé en prime time, ont fait le buzz avec un clip hilarant et un premier album qui les a conduits des rives du Rhin à celles du Missouri.

Dans ce quintet du pays de Barr, deux générations de musiciens célèbrent leur amour du rock et leur attachement au dialecte. Des thèmes intemporels sur une musique résolument actuelle : l’assemblage idéal pour les amateurs de culture régionale, ravis de voir le terroir boosté à l’énergie des guitares.

Les Assoiffés - (c) P-mod

Sorti en juillet 2016, A Stùrz e de Nàcht, le premier album des Assoiffés, plonge ses racines dans le terreau fertile du Zotzenberg à Mittelbergheim. L’écriture, sensible, alterne restitution de souvenirs personnels et jeu avec les expressions alsaciennes, pour évoquer l’amour, l’amitié, la nostalgie, la paresse ou la virilité mal placée.

L’album génère toute une série de concerts de part et d’autre du Rhin et conduit le groupe jusqu’aux Etats-Unis.

Les Assoiffés en Live ! - (c) Manu Guhring

En 2018, les Assoiffés passent à la télé : France 2 leur consacre un sujet pour illustrer le peps de leur village natal, Mittelbergheim. Dans l’inénarrable challenge estival du « Village préféré des Français », Mittel ’termine deuxième mais les Assoiffés, eux, font l’unanimité !

Avec un line up enrichi en 2019 par l’arrivée de Guillaume Marchand à la guitare solo, le groupe s’engage dans l’écriture et l’enregistrement de son second album.

L’album paraît au début de l’année 2021

Dans ce nouvel opus intitulé « A Schlegele esch gwàtsch » (« Un p’tit coup, ça vaut pas l’coup »), les Assoiffés affirment leur style singulier, animé par une énergie de punk rock festif. Dans l’écriture toujours aussi personnelle des 12 morceaux de l’album, ils partagent leur regard sur la société, leur vécu des relations humaines et les émotions qu’elles nourrissent, leur terroir et leurs racines, et les choses qu'il leur est donné à vivre.

Le groupe continue à se projeter, en développant actuellement une formule acoustique, dans laquelle il s’autorise à expérimenter ses morceaux dans une couleur différente. À découvrir lors des concerts que la situation permettra de vivre, là où les Assoiffés donnent leur plus belle énergie : la scène !