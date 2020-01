Les Hopla Guys, ambassadeurs de Bonne humeur Alsacienne !

Les Hopla Guys sur scène, c'est l'histoire de quatre garçons du vignoble qui ont décidé de faire de la musique ensemble. Des chansons dans l'air du temps, françaises et alsaciennes aussi !

Ils se transforment parfois en "Supermannala", font parfois la révolution, trinquent au pinot noir et vous invitent toujours à faire la fête et à venir danser. "Kùmma ge Tànza" (venez danser) c'est d'ailleurs l'un des nouveaux titres des Hopla Guys de leur deuxième album.

Authentique groupe de musique aux influences jamaïcaines (reggae-ragga, ska et dub), ils avaient quinze ans dans les années 90, et ont autant entendu d’anglais à la radio que d’alsacien dans les rues de leur village, lorsqu'ils rêvaient comme tous bons ados qu’ils étaient, de passer sur MTV…

Hopla Guys - Paola Guigou

C’est donc tout naturellement que leur nouvel opus s’est affranchi des frontières de langues, de styles et d’identités en tous genres. L’humour se fait plus fin, moins potache et malgré la maturité que l’on sent poindre, les Hopla Guys ne se prennent jamais trop au sérieux. Mais comme l’ado dont l’identité se cherche encore, ils s’inventent des histoires d’Alsacien à Paris, ou d’amours impossible avec des couguars allemandes.

Maschugga (mot emprunté au Yiddish qui signifie "fada"), c'est le nom de ce nouvel album. Un album à l'image des Hopla Guys qui affichent une identité alsacienne décomplexée. Ils ont grandi dans des familles qui pratiquent le dialecte et ont toujours joué avec les langues même si tous les membres du groupe ne parlent pas l'alsacien. Pour eux, chanter en français et en dialecte "permet d'avoir une expression transgénérationnelle" qui invite les gens à s'amuser ensemble, peu importe l'âge et les origines.

Authentiques, efficaces. En étant eux-mêmes jusqu’à assumer leurs fantasmes et leurs délires, ils nous incitent à nous décomplexer pour mieux partager des moments de fête, où chaque morceau va nous parler. Artistiquement, ils vous emmènent dans leur adolescence, en compagnie de The Police, UB40, Goldmann ou les Red Hot Chili Peppers.