Les Strasbourgeois de INK sortent un EP "Climax" dans une atmosphère électro jazz

A Strasbourg, les anciens Chapeaux Noirs se métamorphosent en INK. Leur premier EP sorti le 2 novembre donne le "La" de ce nouveau projet jazz, électro et atmosphérique.

Jazz et musiques électroniques, Hard-bop et Deep berlinoise, Massive Attack et John Coltrane, Stanley Kubrick et Jorge Luis Borges, autant d’influences qui parsèment la création "Climax" et l’emmènent vers un spectacle intense et hallucinatoire.

Musique emblématique de la transgression et de l’irrévérence, née de la violence faite aux peuples africains et afro-américains, porteuse d’un message d’irréductible espoir, le jazz fait perdurer et évoluer sans cesse une tradition parfois subversive de remise en question de l’ordre établi, des diktats et dogmatismes en tous genres.

INK - (c)Bartosch SALMANSKI

INK, groupe strasbourgeois qui réunit Léonard Kretz (saxophones), Sébastien Valle (claviers), Lionel Ehrhart (basse) et Victor Gachet (batterie). Le tout premier EP du quartet, Climax , résume en trois titres d’une forte densité, l’orientation d’un projet s’ouvrant aux sonorités électroniques et à l’énergie du rock. Un jazz ambitieux mais pas forcément élitiste. Il suffit de faire preuve d’un brin de curiosité pour se laisser transporter.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour en savoir plus :