Los Disidentes Del Sucio Motel vous emmènent dans les étoiles avec leur album "Polaris"

Los Disidentes Del Sucio Motel ne cesse de tracer son sillon depuis 15 ans sur scène. Forts d'une identité évoluant au fil des albums et marqué d'un caractère sonore transcendant, l'expérience s'enrichit depuis 4 ans de projections en live. Plongeant alors le public en immersion totale dans l'univers du groupe, leur dernière tournée les emmènent dans plusieurs pays d'Europe, mais également au Hellfest sous la Valley.

LDDSM - ©Benjamin Hincker

Los Disidentes Del Sucio Motel est ce qu’on appelle un mangeur d’asphalte! Taillé pour le live en France et en Europe. Du café concert aux gros festivals (Hellfest, Eurockéennes, Decibulles, Lezarts scéniques, Foire aux vins, Desertfest…), le groupe a partagé la scène avec de grands noms du rock

Le quatrième album, s’attaquant aux perspectives célestes logées au creux de l’humain selon le groupe, marque un changement de line-up. Le groupe est aujourd’hui composé du chanteur guitariste Nicolas Foucaud, de Daniel Scherding au chant et aux claviers, de Katia Jacob (GLACIATION, VENT DEBOUT) au chant, à la basse et aux claviers, de Gregory Hiltenbrand à la batterie et aux percussions et du guitariste Romain Reichhart.

LDDSM - ©Benjamin Hincker

L’album a été enregistré dans des conditions live et en analogique au White Bat Recorders par Rémi Gettliffe. Cette évolution d'orientation associée à un changement de line-up, rabat les cartes des envies de sonorités toujours plus enrichissantes dans la composition. Les nouvelles chansons se doivent d'exister maintenant sur scène et LDDSM fidèle à sa réputation, se prépare à le faire de la manière forte.

