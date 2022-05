Msoul pour son album "Hello Out There"

Bercé depuis sa tendre enfance par la musique traditionnelle jouée par ses parents, c'est sur le piano de sa grand-mère qu'il démarre la musique à l'âge de 6 ans.

Sa première guitare lui est offerte quelques années plus tard mais ce n'est qu'à l'âge de 23 ans, après un grave accident de voiture, que Marcel se met réellement à en jouer et qu’il commence à s’exprimer pour la première fois en français. Guéri, il fonde son premier groupe en 1984 : les "Ministers Of Soul", compose ses premières chansons. Il fait la tournée des night clubs de Winnipeg et de l’Ouest du Canada.

Sans cesse en créativité, Marcel, passionné par l’Histoire de la Musique, créé et présente une conférence-concert en 2014 en interaction avec le public sur les origines du Rock’n’Roll. Cette conférence concert devient un spectacle: « Blue Suede Shoes, les origines du Rock’n Roll de 1946 à 1959 » grâce à l’appui de Monsieur J-Louis Kircher directeur de l’Illiade.

Un autre spectacle « Hello Out There, le Manitoba vous répond » Spectacle de compositions originales parlant de rencontres, de voyages et d’anecdotes de la vie… C’est également le nom de l’album suivant de 14 chansons originales dans les 2 langues, enregistré en 2019…et qui vient de sortir.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour en savoir plus

Le site internet de MSOUL