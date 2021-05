OUTED nous ouvre les oreilles, nous écarte les yeux !

Avec OUTED et "La Matrice du Chao" leur 1er album, les larmes qui scintillent sont à la fois celles de la mélancolie et du sourire.

Duo multi-facettes et charismatique, OUTED porte un regard acidulé sur la grisaille environnante et éprouve un besoin viscéral de le partager avec les autres.

Alors OUTED se dévoile, d’abord en concert. Il livre ses tranches de vies dans un véritable échange intimiste avec le public avec la volonté de faire réagir par ses textes ou sa musique, tantôt acoustique et poétique, tantôt électrique et brute. Il met le doigt là où ça chatouille et parfois là où ça démange.

OUTED : Noémie et Fred

A la ville comme à la scène, OUTED est un duo composé de Fred TAVERNIER, au chant et à la guitare et de Noémie CHEVAUX, au chant et aux claviers… Electron libre et rafraîchissante, elle est à la fois le petit ange et le diable sur son épaule… Et quand il se plaint, elle en rajoute ! Elle est sa muse et ensemble ils s’amusent et transforment le quotidien le temps d’un concert.

Une mélancolie sans mélo, un humour sobre sans burlesque qui fait de l’éphémère un moment hors du temps. OUTED c’est de l’amour, du rêve, de l’espièglerie… et quelques baffes qui remettent en place.

