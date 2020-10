Poqpie... Un goût de poésie !

Poqpie "The Hillside"

Poqpie est née en 1996 à Istres dans les Bouches-du-Rhône, et réside depuis 2017 à Strasbourg. Elle est musicienne indépendante, et a sorti en février dernier son premier album intitulé "The Hillside", faisant suite à un premier EP intitulé "Petits gnomes".

D’influence folk, la musique qu’elle compose et enregistre elle-même puise dans un imaginaire peuplé d’êtres magiques, mais malgré tout ancrés dans une réalité brut. Sa passion pour l’illustration lui permet de composer elle-même l’univers visuel autour de sa musique.

Les chansons qu’elle écrit se destinent au calme et au repos d’un monde très bruyant et frénétique. Le mélange d’éléments hétérogènes comme le fantastique et le quotidien lui permettent de naviguer les difficultés de la vie par le biais de la composition.

Poqpie

"The Hillside" raconte l’histoire d’une femme embrassant sa solitude dans sa maison au milieu des collines. Sur une fréquence radio, cette grande solitaire parle de ses journées, pourtant sans la certitude que quelqu’un, quelque part, l’écoute.

Compositrice et interprète, elle chante et joue de la guitare, ainsi que du banjo.