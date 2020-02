Romor... Encore plus fort que le Rock Fort !

Après des mois à peaufiner ses sonorités, à aiguiser ses fuzz et parfaire son vocabulaire, ROMOR ravive la flamme du Rock français et du rock’n’roll, et présente son premier EP.

Enfant spirituel de Jimi Hendrix, puriste du son vintage, et amoureux de la vie, il évolue avec son temps et nous propose un Maxi 2 titres moderne et délicieux, inspiré de ses premiers amours musicaux et de ses contemporains. C’est une voix brute et hantée par les pionniers du rock, des mots tranchants qui sortent tout droit du cœur. ROMOR fait crier sa guitare et adoucit ses vibrations avec des textes composés en français à la lueur des étoiles, une clope roulée coincée entre les lèvres.

Romor dans les Transports - (c)Edouard Lichtenauer

Le groupe ROMOR est fondé en 2017 par Romain Faravarjoo guitariste autodidacte qui œuvre dans la scène locale alsacienne depuis près de 10 ans à travers différents projets (Claire Faravarjoo, John Wayne and the Blue Sheep, Holy Tree…). Tourmenté, l’esprit torturé, animé par des interrogations profondes sur la société actuelle, il nous embarque dans un projet personnel engagé, avec le souhait de proposer un rock sincère, brut de décoffrage, à mi-chemin entre Matthieu Chedid et les guitares héros.

Romor, un groupe Major ! - (c)Edouard Lichtenauer

Kevin Ettel, bassiste, et Paul François Dollinger, batteur, complètent le line up pour former un power trio efficace, qui prépare de nouveaux titres et le prochain album en collaboration avec le label strasbourgeois #14 Records.

UN EP DE ROMOR A REMPORTER MAINTENANT EN JOUANT ICI