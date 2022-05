Si le rock à l’ancienne, a eu son heure de gloire, Caesaria n’en retient que l’essence !

Aujourd'hui, pour eux, le rock est à réinventer, en associant la puissance et les chants fédérateurs du rock aux textures de l’électro, ils proposent « All We Have Is Now », le premier album de Caesaria.

Par son thème principal, celui de notre rapport au temps, le groupe adopte plus qu’une attitude. Les textes portent les opinions, les réactions et les émotions telles que les trois vingtenaires les vivent, trouvant un écho chez toute une génération.

Caesaria - (c) Marco Dos Santos

Après avoir collaboré avec Brett Shaw (Foals, Mark Ronson) pour cristalliser l’essence club rock dans un EP infernal et sans concession « Connection Loss », Caesaria s’est attribué les faveurs du producteur Mark Needham (The Killers, Imagine Dragons) ainsi que celles de Stephen Marcussen (Red Hot Chili Peppers, R.E.M.) et de Christophe Pulon (1984, Electric Suicide Club) pour ce premier album.

« All We Have Is Now » a été concocté ces derniers mois, le manque de clubs et de concerts accentuant ce besoin de proposer un son exaltant et rédempteur. Une vague rock rafraîchissante.

