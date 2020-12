Solaris Great Confusion... Une délicate mélancolie de ses ballades bucoliques...

Stephan Nieser aka Solaris Great Confusion, ex-guitariste de Buggy ou Original Folks, poursuit sa route en compagnie de la violoncelliste Elise Humbert, l’accordéoniste Yves Béraud, le guitariste Aurel Troesch, la batteur Jérôme Spieldenner, le bassiste Foes Von Ameisedorf et Jacques Speyser aux chœurs avec un nouvel album intitulé "Untried Ways"

Un second album de Solaris Great Confusion qui reflète le désir simple d’enregistrer avec l'équipe de musiciens et amis qui ont accompagné Stephan Nieser (le leader du projet) sur scène pendant près de 2 ans pour la tournée du précédent album.

Le prolongement de l’expérience scénique a permis d’explorer de nouveaux territoires sonore, le tout dans un processus de création fluide et assez rapide. Du coup, les 9 morceaux qui composent l’album font l’effet d’un révélateur photographique. L’album semblerait parler davantage au cerveau qu’au ventre mais la tonalité très acoustique, folk assurément, mais aussi texturisé par les harmonies de violoncelle et d’accordéon, confère aux titres qui le composent une personnalité particulière. Ceux-ci, émergeant de manière quasi vibratoire, au grès de moments de tension et de relâchement, comme de petits trésors que l’on redécouvre à chaque écoute.

Bienvenue dans l'atmosphère folk des années 60 avec une pointe de psychédélisme et une sincérité qui fait chaud au cœur.