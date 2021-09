SphèreS propose plusieurs portes d’entrée dans son univers, à découvrir dans la Nouvelle Scène

Le tandem strasbourgeois formé par Céline Righi et Yann Red a publié il y a peu un deuxième album foncièrement beau et addictif "La Vie Majuscule"

SphèreS propose un univers pop en clair-obscur dans lequel se mêlent avec une belle alchimie les textes en français de Céline Righi, chanteuse-parolière à la plume impressionniste et les mélodies inspirées de Yann Red, guitariste-compositeur. Ils ont choisi de mettre le S du pluriel au nom de leur duo car chacune de leurs chansons est un monde contenant l'écho d'autres mondes, une fenêtre s'ouvrant sur d'autres fenêtres, une sphère emmenant vers d'autres sphères.

SphèreS

Sphères, c'est :

Yann Red : guitariste à l'origine mais aussi bassiste et claviériste. Également compositeur, arrangeur et ingénieur du son. Il a joué dans plusieurs groupes de la région dont Mony and the Hatmen, groupe qui l'a emmené sur la scène du Zénith de Strasbourg et de Paris. Ses goûts musicaux vont de Bowie à Nine Inch Nails en passant par Peter Gabriel, AC/DC, Romain Humeau...

Céline Righi : Parolière et chanteuse du duo, Amoureuse des livres, des mots et de la petite musique qu’elle entend dans chacun d’eux depuis son plus jeune âge, sa passion pour la littérature et pour l’écriture la conduisent au seuil du doctorat de Lettres, année durant laquelle elle s’absorbera dans un mémoire-hommage à Henri Michaux, poète qui fut pour elle un véritable choc littéraire et dont on retrouvera l’influence dans les textes de ses chansons.