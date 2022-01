Trio de goulash funky-psychedelic-70's-western-rock, sauce napalm, avec ses douceurs sucrées : Napalmito

Depuis 2019, ce trio de potes dépote, et sillonne bars, festivals, petites et grandes scènes d'Alsace pour y déverser un joyeux cocktail napalmesque.

Il se forme autour de Tim et de Bastien en 2019. Depuis les longues heures de perm' du lycée, ils ont déjà connu des aventures musicales variées lorsqu'ils décident de former LE groupe : il devra être fun, équitable et enflammé !

Après le départ de Dan, bassiste avec qui ils composent leurs premiers titres, ils tombent sur la perle rare : l'affable Cyprien complète le trio guitare/basse/batterie.

Les trois compères tirent parti de goûts pour le moins variés ! Rock 60's, hip-hop, punk, death metal... Ils piochent allègrement dans les ingrédients pour concocter leur propre recette : un rock "spaghetti" épicé tantôt au funk, au psychédélique ou à la folk, où chacun chante selon les morceaux. Cet unisson se traduit également dans les textes, traitant souvent de thèmes comme la fraternité ou la nostalgie avec légèreté.

Ils attirent l'attention avec leur chanson Bloody Maggie, une ballade dark-folk à l'influence ennio-morriconnesque. Le groupe sort plusieurs singles 100% faits maison (les bien-nommés Best Of) en 2020, dont Illuminato, morceau sardonique épique teinté de groove et de poussière désertique.

Napalmito, au complet !

Au printemps 2021, ils s'enferment 3 jours dans une cabane en bois au fin fond des Vosges avec 11 morceaux sous le coude. A l'ancienne, en quelques prises et entre deux parties de pétanque, ils mettent en boîte "Gringos From Outer Space" .

Emmené par le premier extrait "Dopamine", tornade pop-punk survitaminée, ce premier album se veut un condensé de Napalmito : des épopées western y côtoient psychédélisme rêveur et même chants de marins !

Pour en savoir plus :