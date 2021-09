Two Magnets, une rencontre qui donne une belle histoire et de belles balades

Two Magnets est né de la rencontre entre Sophie Steff et David Bour, deux musiciens habitués aux sphères électriques du Rock

Elle est chanteuse et guitariste dans Yojimbo, il est le chanteur et bassiste des Iron Bastards. Two Magnets est l'autre facette de ces deux musiciens. Une formule simple autour de deux guitares et deux voix, comme un peu de douceur dans un monde brut.

Le duo a d'abord sorti une série de chansons en ligne : les "Songs for the Bath", qui ont donné lieu à un premier EP en juin 2020. Depuis, ils ont travaillé pour aboutir à un premier album intitulé "Daily Unknowns", qui est sortie juillet 2021.

Two Magnets "Daily Magnets"

Two Magnets puise ses inspirations dans la Folk, le Blues et le Rock. Le duo Strasbourgeois propose des compositions originales, où se mêlent chroniques sociales et poésies.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour en savoir plus sur les Two Magnets :