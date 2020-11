Un groupe de Rock Alsaco-Rigolo : Schnapps... Autrement dit : Rock band mìt schnapsidee

Schnapps associe un rock puissant et maîtrisé (puisque sans maîtrise, la puissance n’est rien pour citer Spiderman) à des textes en alsacien avec plus de trois mots différents où il est question d’amour avec un petit A, de fête où l’on ne boit pas que de la Carola et de musique qui s’écoute fort. Ironique, décalé et léger dans les textes, Schnapps envoie du lourd musicalement, sans majoration chronopost. Schnapps est composé de musiciens d’Alsace du Nord que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, sauf s’ils sont bien élevés, et il y en a plus qu’on ne le pense.

Schnapps

Sex, Schnapps ùn Rock’n’roll, l'album des Schnapps

Le premier album de Schnapps propose 11 chansons originales et une reprise du "Böbber" de René Egles. De nombreux invités viennent agrémenter cet album de leur présence, René Egles, Mr Bretzel, Lionel Heinerich, Cadillac Lilou, Vincent Bidal, les Bredelers ou encore Steve Maire.

Les deux pieds dans un plat rock aux saveurs variées, Schnapps distille (évidemment !) avec cet album un répertoire multi-saveurs avec une base de rock des années 70, quelques gouttes de heavy-metal, des effluves de punk rock, un soupçon de blues… il en résulte un album dense et décalé qu’on a hâte de voir interprété sur scène, tant il est « festif, énergique et enthousiaste » pour reprendre les mots d’un proche du groupe qui préfère garder l’anonymat.