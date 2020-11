Vincent Eckert, né à Strasbourg, forcément des racines ancrées, et la cathédrale comme un phare !

Vincent Eckert... Un nouveau cycle, des chansons aux arrangements plus dépouillés, plus courtes pour aller à l’essentiel, une émotion à partager, faire découvrir, et vivre...

Vincent Eckert, auteur, compositeur et interprète strasbourgeois, poursuit son chemin musical et creuse son sillon dans la chanson française, guidé par des valeurs de sincérité, de sensibilité et d'indépendance. Un répertoire polymorphe, entre ballades fougueuses et arrangements plus intimistes et acoustiques.

En rocker-trouvère, seul avec sa guitare ou accompagné, il a (trans)porté son répertoire sur des scènes à géométrie variable. Tournées en Bosnie, en Allemagne, Suisse…en Bretagne, dans le Nord ; concerts en Alsace (sa région natale)... Il a investi bars, espaces culturels, salles parisiennes de référence (comme le Sentier des Halles, le China Club…) ainsi que des nombreux festivals jusqu'aux Francofolies de la Rochelle et le Printemps de Bourges, Foire aux vins de Colmar…

Vincent Eckert "Les Années Vaines" - (c) Simon Woolf

C’est aussi en toute liberté et à son rythme qu’il a auto-produit sept disques (cinq albums et deux maxi-single) qui ont retenu l'attention des médias.

NOUVEL ALBUM “Les années vaines”

"Il correspond pour moi à un nouveau cycle avec des chansons aux arrangements plus dépouillés, plus courtes pour aller à l’essentiel, trouver le cœur d’un ressenti, d’une émotion à partager, faire découvrir, et vivre. L’envie d’aller plus loin dans l’écriture des textes, chercher la poésie dans la forme mais surtout le fond et la justesse. Ces chansons ne changeront sans doute pas le monde de nos années 20 mais je crois profondément qu’elles ont une place dans notre façon contemporaine de vivre et d'aimer... »

