Violetazul pour son album "mi rayo de luna", une invitation au voyage

Violetazul est une invitation à découvrir des poèmes et des musiques d'Amérique Latine.

Son répertoire est composé de thèmes traditionnels du folklore de pays latino-américains (Colombie, Brésil, Pérou, Mexique...), il inclut également des chansons issues de la culture populaire contemporaine.

Elisa Arciniegas Pinilla vous propose un voyage au son de sa voix et de sa guitare, dans l'intimité et la légèreté. À travers le rock, la pop, le rap, le reggaeton, son vaste continent a vu naître une nouvelle vague de musiques modernes qui fait écho aux rythmes traditionnels. Cette culture hybride dont elle s'inspire est unique. Ses nouvelles compositions inédites situent Violetazul dans un univers poétique, à la frontière de la tradition et de la modernité.

Violetazul · Dominicains de Haute Alsace - Marc Linnhoff