Walt, petit à petit fait son nid pour une éclosion de bonheur !

Walt fait sa première scène à l'âge de 12 ans où elle ouvre un concert de sa maman elle-même pianiste et chanteuse. Puis quelques années plus tard, c'est son frère, rappeur qu'elle accompagnera sur scène pendant plusieurs années. L'amour de la musique c'est un héritage familial et entre soul, hip-hop, funk et jazz Walt écoute, découvre, compose et se cherche une identité musicale.

A 18 ans, elle arrive à Strasbourg et fait ses premières scènes avec le duo « Phenix & Lexy ». Pendant presque 6 ans les "partners" jouent dans plusieurs salles alsaciennes puis décident de se consacrer à leurs projets solos. Pendant près de 3 ans Walt profite de chaque instant en parallèle à ses études pour écrire et créer son tout premier projet solo « BLOOM ».

WALT - Phenix Amer

Voulant revenir à ses racines et à son instrument premier -la voix- le projet est à la base 100% a cappella mais se fera sublimer par DJ CERK qui vient ajouter sa touche lors de l’enregistrement en studio. "BLOOM" raconte une renaissance, l’histoire de celle qui a décidé d'accepter ses parties les plus sombres pour en faire quelque chose de lumineux.

