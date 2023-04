Anastasia, alias Nast, vous présente son nouvel album "Sirop d'orage"

Entre pop et chanson, NAST (Anastasia Rauch) colorie le ciel en buvant des sirops d’orages. Bienvenue sur la planète NAST où les mélodies peignent des décors fantastiques. Nous sommes invités dans son monde onirique où son regard contemplatif rime avec modernité.

L'ambiance est urbaine, rêveuse et décontractée. Les textes poétiques sont basés sur le cycle de l’humain et de la nature.

"Sirop d'Orage" est un album où l’imaginaire joue avec la météo. L’esthétique des compositions est pop. L’ambiance rêveuse, urbaine et poétique du sol au ciel. Tous les titres ont été écrits et composés par NAST. Les premiers titres ont été maquettés en 2019 au studio Ferber (Paris) avec Renaud Letang. C’est fin 2022, après deux ans de covid et l’arrivée d’un petit garçon, que l’enregistrement de cet album sera finalisé au studio de Rémi Getliffe, le White Bat Records. Cet album à été réalisé par James Sindatry et sur quelques titres, Freddy Koella apporte sa contribution.

Anastasia Rauch - Ton coeur à Remonter [CLIP OFFICIEL]

