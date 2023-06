C'est MAU qui vient vous parler de son 1er EP qui s'intitule "Début"

Mau, c’est une histoire d’amour entre les montagnes et l’océan, la trap et le jazz, l’aube et le crépuscule

MAU - Malu Franca

Composition, textes, arrangements et interprétations, la chanteuse est sur tous les fronts. Mau parcourt les genres et les époques pour trouver sa propre voie. Seule avec sa guitare, elle raconte l'intime et les autres, les histoires d'amour en demi-teinte et la mélancolie : un véritable saudade à la française. Formée en jazz au Conservatoire, elle puise son inspiration chez les contemporain.es, comme chez les grand.es chanteur.euses d'époque (Charles Aznavour, Barbara). La mer