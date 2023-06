Découverte du nouvel album de Balustrad' "Le Jaune"

Le Groupe Hermetic Delight et leur pop plus délicieuse qu’hermétique !

En un peu plus de dix ans d’existence, le groupe Hermetic Delight a déjà vécu plusieurs vies musicales. Au fil de ses sorties et de ses explorations, la formation strasbourgeoise a peu à peu enrichi sa signature sonore aux accents post-punk d’élans pop et de musiques avant-gardistes.