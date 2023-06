Le groupe Amoure pour son actualité avec le concert de la Fête de la Musique le 21 juin à Strasbourg

Nicolas au chant, Thibault à la guitare et Julien à la batterie, ces «Garçons ordinaires» comme ils l’affirment sur leur premier album, ne le sont pas tant que ça car, si d’habitude, les lycéens se mettent à la musique pour draguer les filles, ils ont commencé à jouer plutôt pour se faire des potes

C’est ainsi qu’est née une sincère amitié que ces néo-trentenaires, biberonnés au rock anglais, ont construit depuis plus d’une décennie, à coup de «déconne», mais aussi de décibels, en intégrant respectivement divers groupes rock, garage et punk, et, en parcourant le monde pour en écumer les moindres salles de concert.

La déclaration d’Amoure? Aimons-nous! Un message comme un pied de nez au cynisme ambiant, qui se reçoit bien volontiers puisqu’elle s’accompagne de compositions pop et colorées aux accents eighties, nappées de synthés que ces garçons originaires de Strasbourg, distillent tout au long de onze chansons immédiatement addictives qui invitent au voyage, l’évasion.

Road Trip

POUR EN SAVOIR PLUS SUR AMOURE CLIQUEZ ICI