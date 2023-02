MHUD, artiste alsacien installé à Paris vous parle de son album "Post Parade"

Originaire de la campagne Alsacienne, il vit en région parisienne depuis une dizaine d’années. Passionné de musique depuis son adolescence il commence à la pratiquer grâce à ses premiers salaires lui ayant permis de s’acheter sa première guitare.

Matthieu Hubrecht alias MHUD est un Ovni dans le paysage musical français, traçant sa route hors des sentiers habituels. Musicien aimant la peinture et les mots, son inspiration vient aussi de la vie de tous les jours. Pour la musique de MUHD, on peut parler de post punk, d’électro, de free jazz... c’est avant tout un amoureux de la musique qui mélange naturellement les genres. A une époque où il est même demandé à la musique d’aller plus vite que la musique, MHUD remet au fur et à mesure les pendules à l’heure.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR MHUD CLIQUEZ ICI